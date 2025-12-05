Giornale di Sicilia: “Trasferta di Empoli: oltre 1.000 biglietti venduti. Sette Daspo dopo Bolzano”
Nel Giornale di Sicilia Massimiliano Radicini analizza dati, limitazioni e i provvedimenti del questore
Nel suo servizio pubblicato sul Giornale di Sicilia, Massimiliano Radicini dà conto dei primi dati relativi alla trasferta di Empoli: in poche ore sono già stati superati i 1.000 biglietti venduti per il settore ospiti del Castellani. Un numero significativo, sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, soprattutto alla luce delle limitazioni imposte: per i residenti nella provincia di Palermo l’acquisto è consentito soltanto ai possessori della fidelity card del club.
Parallelamente è partita anche la vendita dei biglietti per la gara interna contro la Sampdoria, in programma venerdì 12 dicembre alle 20.30 al Barbera. Come ricorda Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, sono stati confermati i prezzi: 22 euro per le curve, 28 euro per la gradinata, 48 euro per la tribuna.
Sul fronte dell’ordine pubblico, il quotidiano riporta un aggiornamento importante: il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha emesso sette Daspo, con durata da uno a due anni, nei confronti di altrettanti tifosi del Palermo coinvolti nei disordini avvenuti durante la partita contro il Südtirol del 14 settembre scorso al Druso. Un provvedimento che, come sottolinea Radicini nel Giornale di Sicilia, arriva al termine degli accertamenti condotti nelle settimane successive ai fatti.