Primavera Palermo, Del Grosso non si arrende: «Partenza dura, ma arriveranno soddisfazioni»

Nel suo approfondimento pubblicato sul Giornale di Sicilia, Massimiliano Radicini analizza l’avvio complicato della Primavera del Palermo, reduce da una sola vittoria e quattro pareggi nelle prime dieci giornate. Un cammino difficile, ma che non scalfisce la fiducia di Cristiano Del Grosso, come ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia. L’allenatore, ai microfoni di Rgs, ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: positività e fiducia nel processo di crescita.

«L’inizio non è stato al meglio, una situazione difficile, ma voglio far passare un messaggio di positività e fiducia nel lavoro svolto – spiega Del Grosso –. I ragazzi ogni giorno ci stanno mettendo l’impegno e la determinazione giusta. Le difficoltà fanno parte del percorso. Essendo un gruppo nuovo, ci vorrà del tempo, ma sono certo che si toglieranno tante soddisfazioni».

Come sottolinea Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Del Grosso guida una squadra molto giovane, in cui oltre al tema dei risultati c’è quello — delicatissimo — della gestione dei ragazzi. «Un buon allenatore deve togliere le pressioni – aggiunge –. I ragazzi ne hanno tanta anche se non lo sanno. Tra social e commenti esterni, bisogna supportarli e correggerli nei comportamenti, mettendo regole e abituandoli al lavoro intenso».

Non sono mancati episodi sfortunati, come i pareggi subiti in rimonta contro Avellino e Pisa. Ma, come ribadisce ancora Radicini nel Giornale di Sicilia, Del Grosso rifiuta ogni alibi: «Non sempre un campionato difficile è quello più brutto: a volte può diventare più bello, se abbiamo l’umiltà di correggerci. Questa squadra verrà fuori. È importante continuare a confrontarci con la prima squadra».

Un messaggio chiaro, conclude Radicini sul Giornale di Sicilia, che punta a proteggere i giovani rosanero e a costruire un’identità forte, dentro e fuori dal campo.