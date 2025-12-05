Repubblica: “Inzaghi vs Dionisi. Gli scontri diretti sorridono ai rosa”

Nel suo approfondimento pubblicato su Repubblica Palermo, Valerio Tripi ricostruisce il duello tattico e statistico tra Filippo Inzaghi e Alessio Dionisi alla vigilia della sfida del Castellani. L’ultimo incrocio risale alla passata stagione, quando Inzaghi guidava il Pisa e Dionisi il Palermo: come ricorda Tripi su Repubblica Palermo, in entrambe le occasioni fu l’attuale tecnico rosanero ad avere la meglio (2-0 in Toscana e 2-1 al Barbera). Le sfide tra i due non sono mai banali, mai a reti inviolate e mai speculari dal punto di vista tattico: ognuno ha sempre provato a imporre il proprio calcio, e difficilmente domenica sarà diverso.

Da quando è tornato sulla panchina dell’Empoli, Dionisi ha puntato sull’occupazione degli spazi attraverso un 3-5-2 trasformato spesso in 3-4-2-1, fino a diventare quasi un 4-3-3 grazie al lavoro a tutta fascia dell’ex rosanero Elia. Lo stesso discorso vale al contrario per Inzaghi: come sottolinea Tripi per Repubblica Palermo, il tecnico del Palermo era partito dal 3-4-2-1, poi ha ripreso il suo 3-5-2 più battagliero, per ritornare al 3-4-2-1 nell’ultima gara contro la Carrarese dopo l’uscita di Le Douaron e l’ingresso di Vasic. Due percorsi diversi, ma con un punto in comune: entrambi arrivano da un roboante 5-0, l’Empoli sul Bari e il Palermo sulla Carrarese.

Nei sei precedenti tra i due allenatori, ricorda Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il bilancio è favorevole a Inzaghi: 3 vittorie, 2 pareggi e un solo successo per Dionisi, l’eliminazione del Benevento in Coppa Italia nel 2020. La maggior parte delle sfide si è disputata in Serie B, ma c’è anche un incrocio in Serie A (Sassuolo–Salernitana 2-2 nel 2023). Le tre vittorie di Inzaghi sono tutte maturate nel campionato cadetto, inclusa la prima assoluta quando allenava il Benevento e vinse 2-0 sul Venezia di Dionisi.

Il rendimento recente conferma il momento positivo dell’Empoli: due pareggi e due sconfitte all’inizio dell’avventura, poi tre vittorie consecutive senza subire gol (Catanzaro, Avellino e Bari). Più altalenante, osserva ancora Tripi nel suo pezzo per Repubblica Palermo, il percorso del Palermo: dopo otto gare senza sconfitte (4 vittorie e 4 pareggi), sono arrivate due battute d’arresto con Catanzaro e Monza, il 5-0 al Pescara, la sconfitta con la Juve Stabia, il pari di Chiavari e il recente 5-0 sulla Carrarese.

Entrambi gli allenatori rifiutano le etichette: Dionisi si definisce un tecnico che cerca il risultato attraverso le prestazioni, mentre Inzaghi viene spesso percepito come più concreto che spettacolare. I numeri, conclude Tripi su Repubblica Palermo, dicono che oggi il Palermo di Inzaghi ha raccolto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte, 21 gol fatti e 10 subiti), mentre l’Empoli di Dionisi, alla stessa altezza del campionato, si era fermato a 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte, 14 gol segnati e 12 incassati).