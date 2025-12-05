Repubblica: “Palermo, traffico. Parte il piano di Natale più vigili nelle vie dello shopping”

La fotografia del traffico palermitano, documentata da Claudia Brunetto su Repubblica Palermo, racconta una città dove auto in doppia fila, conducenti con il cellulare in mano, scooter sovraccarichi e mezzi parcheggiati ovunque – marciapiedi compresi – rappresentano la quotidianità. Una situazione già denunciata nel reportage video pubblicato da Repubblica Palermo, che il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello ha deciso di affrontare con un piano straordinario di controlli per tutto il periodo natalizio.

Grazie al budget garantito dall’amministrazione del sindaco Roberto Lagalla, il corpo potrà aumentare del 30% i servizi in strada, una boccata d’ossigeno in attesa delle nuove assunzioni previste a fine anno. Intanto – come ricorda Repubblica Palermo – altri 35 agenti sono andati in pensione e i servizi aggiuntivi restano congelati in attesa di definire il nodo dei pagamenti.

Colucciello non usa giri di parole: «Guardando la città sembra di essere circondati da un popolo di impuniti». In realtà, migliaia di automobilisti riceveranno multe salate grazie al sistema di street control. E dalla prossima settimana scatteranno verifiche mirate contro chi guida usando il cellulare: negli ultimi tempi sono già state ritirate 700 patenti.

Il bilancio degli ultimi due mesi è pesante:

10 mila sanzioni per le doppie file

5 mila per mancata revisione

oltre mille per assenza di assicurazione

La vera novità, come evidenziato ancora da Repubblica Palermo, è l’aumento dei pagamenti: «Siamo passati dal 12 al 48% grazie al nuovo sistema di notifica», spiega il comandante.

I controlli saranno intensificati nelle zone dello shopping, nelle isole pedonali e lungo le principali vie d’accesso alla città. Via Maqueda e corso Vittorio Emanuele sono già sorvegliati speciali: trenta le sanzioni inflitte agli espositori abusivi dopo la nuova ordinanza che vieta stand e bancarelle sulla carreggiata.

Nel frattempo, la Consulta della bicicletta ha inviato una nota ufficiale alla Municipale chiedendo videocamere per sanzionare automaticamente accessi irregolari nelle aree pedonali e nella Ztl, che presenta ancora «diverse falle».

«Molti – denuncia il portavoce Dario Stellino – entrano dal parcheggio comunale di piazza Giulio Cesare, sbucano su via Trieste e poi proseguono controsenso su via Pavia e via Torino, eludendo ogni varco».

Una dinamica che, come sottolineato da Repubblica Palermo, dimostra quanto urgenti siano controlli capillari e sistemi tecnologici più efficaci.