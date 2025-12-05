Ceesay mette nel mirino il Palermo: «Loro in forma? Lo siamo pure noi»

Nell’intervista pubblicata su La Nazione di Empoli, Simone Cioni approfondisce la crescita esponenziale di Joseph Ceesay, passato da zero gol in 28 partite con il Cesena nella scorsa stagione ai tre centri già messi a segno con l’Empoli nelle prime dieci gare dell’anno, sette delle quali da titolare. Un’evoluzione significativa, osserva Cioni su La Nazione di Empoli, favorita anche dal cambio di ruolo: arrivato come esterno, oggi il nazionale gambiano si sta imponendo da trequartista o seconda punta, posizione nella quale era stato sperimentato anche da Pagliuca prima dell’esonero.

Ceesay ha analizzato il momento dell’Empoli dopo le tre vittorie consecutive: «L’avvio non era stato dei migliori. Nel calcio l’aspetto mentale pesa molto e se la squadra perde fiducia, lo si vede. Dopo Chiavari abbiamo vissuto un’ottima settimana di lavoro e la vittoria con il Catanzaro ci ha dato tanta fiducia, lo abbiamo dimostrato fino alla partita con il Bari». Come ricorda Simone Cioni per La Nazione di Empoli, il miglioramento è stato evidente anche nella fase difensiva e nella serenità ritrovata con l’arrivo di Dionisi: «Con un nuovo allenatore ci sono cose da imparare e serve tempo, ma stiamo crescendo molto».

Sul piano personale, Ceesay non nasconde la soddisfazione per il terzo gol stagionale: «È sempre bello segnare, ma il mio obiettivo è aiutare la squadra in ogni modo. Il gol aumenta la fiducia e spero di farne altri». Merito anche della posizione più avanzata: «Giocare vicino alla porta mi facilita. Ho sempre giocato molto a sinistra e mi viene naturale trovare l’angolo per calciare».

Dopo l’infortunio che lo aveva frenato nel suo periodo migliore, Ceesay è tornato al top: «Non è mai piacevole fermarsi, perdi un po’ di ritmo, ma ho lavorato tanto per tornare in forma. E devo continuare così». Come riporta ancora Cioni su La Nazione di Empoli, una delle chiavi del momento azzurro è la forza della panchina: «Abbiamo una grande squadra e chi entra dà sempre il massimo. È quello che serve per essere competitivi: tutti devono spingere e aiutare».

Sul Palermo, prossimo avversario: «Sarà una bella sfida. Loro sono una grande squadra e sono in forma, come noi. Mi aspetto una partita dura e interessante».

Infine, un accenno alla vita quotidiana a Empoli, dove — conclude Cioni nel suo pezzo su La Nazione di Empoli — Ceesay ha trovato serenità: «Non faccio molto fuori dal campo, gioco ai videogame e guardo Netflix. Qui sto bene, la gente è gentile e ti permette di concentrarti sul calcio».