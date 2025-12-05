La Nazione: “Empoli, Ignacchiti migliora e punta il Palermo. Fermi ai box solo Ebuehi e Curto”
Su La Nazione Simone Cioni aggiorna sulle condizioni della squadra in vista della sfida al Palermo
Nel suo aggiornamento pubblicato su La Nazione, Simone Cioni riporta buone notizie per l’Empoli alla vigilia della sfida contro il Palermo. Durante la seduta di ieri pomeriggio, Lorenzo Ignacchiti ha infatti svolto gran parte del lavoro con il gruppo, un segnale incoraggiante dopo lo stop muscolare accusato alla vigilia della gara casalinga contro il Catanzaro dell’8 novembre. Come sottolinea Cioni su La Nazione, le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno e cresce la possibilità di rivederlo nell’elenco dei convocati per il match di domenica alle 17.15 al Carlo Castellani–Computer Gross Arena.
Continua invece il percorso differenziato di Marco Curto, impegnato nel recupero dalla lesione distrattiva di basso grado al capo lungo del bicipite femorale destro. Ancora completamente fermo Ebuehi, che non ha ripreso l’attività dopo lo pneumotorace rilevato il 3 novembre in seguito a uno scontro di gioco. Una situazione delicata che, come ricorda Simone Cioni per La Nazione, richiede particolare cautela nei tempi di recupero.
Il programma dell’Empoli prevede ora due ulteriori sedute prima della gara con il Palermo: oggi pomeriggio alle 14.30 e domani mattina alle 11, entrambe al Sussidiario del Castellani e rigorosamente a porte chiuse. Un percorso di preparazione mirato, conclude Cioni su La Nazione, per arrivare nelle migliori condizioni al confronto con i rosanero.