Corriere dello Sport: “Dionisi reinventa completamente la difesa. Le probabili formazioni di Palermo-Frosinone”

Questa sera alle 20.30 lo stadio “Renzo Barbera” sarà teatro di una sfida fondamentale: Palermo-Frosinone vale la rincorsa playoff per i rosanero e una fetta importante di salvezza per i laziali. Come riportato dal Corriere dello Sport, le due squadre arrivano al match in condizioni psicofisiche molto diverse, ma accomunate da un’unica certezza: non ci si può più permettere di sbagliare.

Moduli speculari e tanti assenti: le probabili formazioni

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, il Palermo si schiererà con un 3-5-2 d’emergenza, orfano dei difensori Ceccaroni e Magnani. In porta ci sarà Audero, protetto da una linea a tre con Diakité, Baniya e Nikolaou. Sulle fasce spazio a Pierozzi e Di Francesco, mentre in mezzo al campo agiranno Segre, Gomes e Blin. In avanti la coppia offensiva sarà composta da Brunori e Pohjanpalo.

Il Frosinone di Bianco, invece, opterà per un 4-3-3, anche se – come sottolinea il quotidiano sportivo – restano dubbi sul modulo e qualche ballottaggio a centrocampo. Tra i pali confermato Cerofolini, con Monterisi e Bettella al centro della difesa. Ai lati Bracaglia e Oyono. A centrocampo Bohinen sarà il perno con Kone e Vural mezzali. In attacco spazio a Kvernadze, Ambrosino e Ghedjemis.

Situazione disciplinare e indisponibili

Il Corriere dello Sport evidenzia che entrambi gli allenatori devono fare i conti con indisponibili pesanti. In casa Palermo, oltre a Gomis, fuori anche Ceccaroni e Magnani, costringendo Dionisi a reinventare completamente la difesa. I diffidati sono Gomes, Nikolaou, Blin, Lund e lo stesso Magnani. Nella lista dei panchinari, Dionisi può comunque contare su alternative di spessore come Ranocchia, Verre, Di Mariano, Insigne, Henry e Le Douaron.

Nel Frosinone, invece, assente Marchizza e tanti nomi fuori lista: Kalaj, Distefano, Koutsoupias, Darboe, Szyminski e Tsadjout. In diffida figurano invece Marchizza, Begic, Partipilo e Cerofolini.

Direzione di gara e dettagli TV

Il match sarà diretto da Dionisi di L’Aquila, coadiuvato dai guardalinee Barone e Luciani. Il quarto uomo sarà Vingo. Al VAR ci sarà Pairetto, AVAR Marcenaro. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.30, in diretta su DAZN, come riportato nel dettaglio dal Corriere dello Sport.

Palermo (3-5-2)

Allenatore: Alessio Dionisi

In campo:

Audero; Diakité, Baniya, Nikolaou; Pierozzi, Segre, Gomes, Blin, Di Francesco; Brunori, Pohjanpalo

Panchina: Desplanches, Sirigu, Lund, Buttaro, Ranocchia, Vasic, Verre, Di Mariano, Insigne, Henry, Le Douaron

Indisponibili: Gomis, Ceccaroni, Magnani

Diffidati: Gomes, Nikolaou, Blin, Lund, Magnani

Frosinone (4-3-3 o 3-4-3)

Allenatore: Bianco

In campo:

Cerofolini; Bracaglia, Monterisi, Bettella, A. Oyono; Kone, Bohinen, Vural; Kvernadze, Ambrosino, Ghedjemis

Panchina: Sorrentino, Cittadini, Lusuardi, Barcella, Lucioni, Oyono J., Grosso, Pecorino, Begic, Cichella, Partipilo, Canotto

Indisponibili: Marchizza, Kalaj, Distefano, Koutsoupias, Darboe, Szyminski, Tsadjout

Diffidati: Marchizza, Begic, Partipilo, Cerofolini