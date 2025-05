Stadio Palermo, Lagalla: «La convenzione sarà chiusa entro l’estate»

Tra i tanti temi affrontati, Roberto Lagalla dedica un passaggio importante alla questione stadio, uno dei punti più attesi dal mondo sportivo cittadino. Come riportato nell’intervista rilasciata a Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, il sindaco conferma l’impegno del Comune per arrivare a una chiusura dell’accordo con il Palermo FC entro l’estate.

«Ci sono alcune riserve tecniche da chiarire – spiega Lagalla – ma si tratta di questioni in via di soluzione. L’obiettivo è quello di contemperare le esigenze pubbliche con quelle della società, che ha necessità di pianificare investimenti importanti».

Un passaggio che, secondo quanto evidenziato dal Giornale di Sicilia, lascia intendere la volontà politica di non far slittare ulteriormente la convenzione e definire un quadro stabile per l’utilizzo dello stadio “Renzo Barbera” in vista della prossima stagione.

La definizione dell’intesa sarà cruciale non solo per la programmazione sportiva, ma anche per i riflessi che avrà sull’intera infrastruttura e sulla progettualità futura della società rosanero.