Coppa Italia Serie C, i risultati delle gare delle 18: fuori Cittadella e Cosenza, passa il Trapani
Si sono concluse le partite delle 18 valide per la Coppa Italia Serie C. Vittoria per la Juventus Next Gen, che supera il Novara grazie a un gol di Guerra. Colpo esterno dell’Ospitaletto, che elimina il Lecco (rete di Bertoli), mentre il Latina batte di misura il Gubbio con Pannitteri.
Fuori a sorpresa il Cittadella, sconfitto 2-0 dal Ravenna con una doppietta di Motti. Avanza anche il Monopoli, che elimina il Cosenza con il gol decisivo di Tirelli. Passano il turno dopo i rigori Trapani, Perugia e Alcione Milano.
Nel girone 2, spettacolo tra Virtus Verona e Forlì: vincono gli ospiti 3-2 con gol decisivo di De Marchi al 94’.
📅 Domenica 17 agosto
Gruppo 1
Juventus Next Gen – Novara 1-0
(67’ Guerra)
Lecco – Ospitaletto Franciacorta 0-1
(69’ Bertoli)
Pro Patria – Alcione Milano 1-2 (ai rigori)
(61’ Cappellano / 77’ Ferri)
Gruppo 2
Ravenna – Cittadella 2-0
(39’ e 54’ Motti)
Virtus Verona – Forlì 2-3
(80’ rig. Macrì, 90’+4 De Marchi / 28’ Muhameti, 45’ Farinelli, 47’ Petrelli)
Gruppo 3
Latina – Gubbio 1-0
(40’ Pannitteri)
Perugia – Pontedera 1-0 ai rigori
Monopoli – Cosenza 1-0
(60’ Tirelli)
AZ Picerno – Trapani 1-2 ai rigori