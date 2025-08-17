Coppa Italia, il Parma batte il Pescara 2-0 e vola ai sedicesimi
Il Parma supera il Pescara per 2-0 nei Trentaduesimi di Coppa Italia e conquista il pass per il turno successivo. Decisivo il protagonista di giornata, Pellegrino, autore di una doppietta: prima al 48’ su assist di Valeri, poi al 64’ con un preciso colpo di testa ancora su cross del terzino gialloblù.
Gli emiliani, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 nonostante diverse occasioni e due traverse, hanno preso in mano la gara nella ripresa, chiudendo senza affanni. Esordio positivo, dunque, per la squadra di Fabio Pecchia, che continua il proprio cammino in Coppa