Juve Stabia, colpo in difesa: arriva Filippo Reale dalla Roma
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juve Stabia ha definito l’arrivo di Filippo Reale dalla Roma. Il giovane difensore vestirà dunque la maglia gialloblù nella prossima stagione.
Determinante il via libera di Gian Piero Gasperini, che ha autorizzato il trasferimento del classe 2005, considerato un prospetto interessante ma bisognoso di spazio per crescere. Con il suo arrivo, la Juve Stabia aggiunge qualità e prospettiva al reparto arretrato in vista del campionato di Serie B