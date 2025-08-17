Correia, richieste di commissione troppo alte: Monza, Lecce e Juve Stabia frenano

Il futuro di Omar Correia, centrocampista della Triestina, si complica. Seguito da diversi club, tra cui Monza e Juve Stabia in Serie B e il Lecce in Serie A, il giocatore aveva manifestato l’intenzione di lasciare la Serie C già in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da trivenetogoal.it, però, l’entourage del calciatore avrebbe avanzato una richiesta di commissione superiore ai 500mila euro, cifra considerata eccessiva dalle società interessate. Una condizione che ha rallentato ogni trattativa e che rischia di spostare la definizione del suo futuro verso gli ultimi giorni di mercato.