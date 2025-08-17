Coppa Italia: pari senza reti all’intervallo tra Cesena e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

 

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Cesena e Pisa al “Manuzzi”, gara valida per i Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa.

Meglio i bianconeri nei primi 45 minuti: occasioni per Bisoli (tiro alto dal limite) e Bastoni (rasoterra fuori misura), mentre Shpendi ha impegnato di testa il portiere Semper. Il Pisa, alla prima uscita ufficiale con Alberto Gilardino in panchina, si è limitato a contenere, trovando poche iniziative offensive.

