Coppa Italia, Milan avanti 1-0 sul Bari all’intervallo

Il Milan chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo contro il Bari a San Siro nei Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa.

A sbloccare il match al 13’ è stato Rafael Leao, bravo a staccare di testa su assist di Tomori, con il VAR che ha confermato la regolarità della rete. Subito dopo, però, il portoghese è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio, sostituito da Gimenez.

I rossoneri hanno sfiorato più volte il raddoppio, in particolare con Pulisic, fermato prima dalla traversa e poi da un tiro alto di poco. Nel finale di tempo occasione importante per il Bari con Sibilli, ma Maignan ha risposto presente.

