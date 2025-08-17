Pedullà: “Bari e Mantova su Charlys”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il futuro di Charlys, centrocampista brasiliano classe 2004 di proprietà del Verona, è ancora tutto da scrivere. Reduce dal prestito al Cosenza, il giocatore è rientrato in gialloblù ma difficilmente resterà agli ordini di Baroni.

Su di lui c’è il forte interesse del Bari, che lo considera un rinforzo ideale per la mediana, ma anche il Mantova è in corsa e potrebbe inserirsi nella trattativa. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.