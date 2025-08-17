Pedullà: “Bari e Mantova su Charlys”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

 

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il futuro di Charlys, centrocampista brasiliano classe 2004 di proprietà del Verona, è ancora tutto da scrivere. Reduce dal prestito al Cosenza, il giocatore è rientrato in gialloblù ma difficilmente resterà agli ordini di Baroni.

Su di lui c’è il forte interesse del Bari, che lo considera un rinforzo ideale per la mediana, ma anche il Mantova è in corsa e potrebbe inserirsi nella trattativa. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.

Ultimissime

Pedullà: “Bari e Mantova su Charlys”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Coppa Italia, Milan avanti 1-0 sul Bari all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Coppa Italia: pari senza reti all’intervallo tra Cesena e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Correia, richieste di commissione troppo alte: Monza, Lecce e Juve Stabia frenano

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Juve Stabia, colpo in difesa: arriva Filippo Reale dalla Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025