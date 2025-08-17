Coppa Italia, Cesena eliminato: Pisa avanti ai rigori. Klinsmann e Semper show!

Agosto 17, 2025

Il Cesena di Michele Mignani saluta la Coppa Italia dopo il ko ai rigori contro il Pisa. Al termine dei tempi regolamentari e dei supplementari la gara era rimasta ferma sullo 0-0, con i bianconeri che avevano tenuto testa alla formazione di Serie A.

Dal dischetto, però, si è consumata la disfatta: il Cesena ha sbagliato quattro rigori su cinque, trovando la rete solo con Shpendi. Errori pesanti per Diao, Adamo, Arrigoni e Bastoni. Non è bastata la buona prova di Klinsmann, che aveva neutralizzato due conclusioni.

Dall’altra parte, invece, il Pisa ha capitalizzato con i gol di Cuadrado e Nzola, quest’ultimo decisivo per il passaggio del turno. Protagonista assoluto anche Semper, portiere nerazzurro, che ha parato ben quattro rigori regalando la qualificazione ai toscani.

