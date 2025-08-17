Coppa Italia Serie C: fuori Salernitana e Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Si è chiuso il programma serale del primo turno di Coppa Italia Serie C, che ha regalato emozioni e colpi di scena. Diverse le big cadute subito, con eliminazioni eccellenti.

L’Union Brescia ha battuto la Dolomiti Bellunesi 2-1 grazie ai gol di Maistrello (3’) e Fogliata (55’), rendendo vano il momentaneo pareggio di Toci.

Il Casarano supera di misura il Team Altamura (1-0), condannando i biancorossi all’eliminazione.

Colpo a sorpresa del Crotone, che piega il Catania con una rete di Murano al 9’: per gli etnei arriva l’eliminazione precoce dalla competizione.

Clamorosa anche l’uscita di scena della Salernitana, che cade 1-2 in casa contro il Sorrento: a nulla è servito il gol di Inglese, rimontato dalle reti di Russo e dallo stesso Inglese ma nella porta sbagliata.

