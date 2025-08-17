Coppa Italia, colpo Frosinone: battuto il Monza in extremis, ciociari al prossimo turno
Il Frosinone stacca il pass per il prossimo turno di Coppa Italia grazie a una vittoria pesantissima in casa del Monza. All’U-Power Stadium i ciociari si impongono 1-0 con una rete in pieno recupero: al 92’, dopo un’azione confezionata da Zilli e Gelli, è Kvernadze a servire l’assist decisivo per Thiam, che insacca a porta vuota.
Il Monza, che poco prima aveva sfiorato il vantaggio con Galazzi, chiude addirittura in dieci uomini per l’espulsione di Ganvoula al 100’. Grande delusione per i brianzoli, mentre la squadra di Vazquez prosegue il cammino in Coppa con entusiasmo e fiducia.