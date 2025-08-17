Tre club di B in corsa per Lasagna: Entella, Mantova e Salernitana

Agosto 17, 2025

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il futuro di Kevin Lasagna sarà deciso a breve. L’attaccante, rientrato al Verona dopo il prestito al Bari e con contratto in scadenza a giugno 2026, è al centro di una vera e propria volata di mercato.

Su di lui ci sono due club di Serie B, Virtus Entella e Mantova, ma il pressing più deciso arriva dalla Salernitana, che vede nell’ex Bari il profilo giusto per rinforzare l’attacco e puntare con decisione all’immediato ritorno in cadetteria.

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

