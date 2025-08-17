Buffa critico sull’amichevole Palermo–Manchester City: «Tutto business, non c’è rispetto per la storia dei club»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

 

Federico Buffa, giornalista e narratore tra i volti più noti di Sky Sport, ha commentato con toni critici l’amichevole tra Palermo e Manchester City, due squadre appartenenti al City Football Group, disputata nei giorni scorsi.

Intervistato dall’edizione palermitana di Repubblica, Buffa ha espresso il suo punto di vista:

«Questo è il mondo contemporaneo. Un’amichevole non dovrebbe svolgersi tra due proprietà compatibili, invece oggi succede. Secondo me non si ha più rispetto per la storia dei club. È tutto business. La maglia del Palermo è una maglia significativa, i cui colori, secondo quanto si narra, sono derivati da un lavaggio finito male. Il Palermo, di fatto, lo fondarono gli inglesi e io sono sicuro che i proprietari non sanno nulla di questa storia».

Nonostante le critiche, Buffa ha riconosciuto il grande successo di pubblico registrato allo stadio: «Ben venga. Mi dispiace soltanto che tutte queste proprietà straniere non abbiano un particolare affetto per la storia del calcio italiano. Non c’è più romanticismo».

