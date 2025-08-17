TMW: “Palermo, Saric vicino al ritorno in Turchia: l’Antalyaspor prepara il colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il futuro di Dario Saric potrebbe essere nuovamente in Turchia. Il centrocampista bosniaco classe ’97, rientrato a Palermo dopo sei mesi positivi al Cesena (16 presenze e 3 gol), è infatti vicino a un ritorno all’Antalyaspor.

Il giocatore non rientra nei piani tecnici di Pippo Inzaghi e della società rosanero e da tempo è alla ricerca di una nuova sistemazione. Sfuma la pista del ritorno al Cesena e, con altre soluzioni italiane ormai accantonate, prende corpo l’opzione turca.

Saric ha già indossato la maglia dell’Antalyaspor nella stagione 2023/24, mettendosi in mostra con 32 presenze e 3 gol. Un ritorno che appare sempre più vicino, con i contatti tra le parti che proseguono in maniera positiva.

