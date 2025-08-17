TMW: “Palermo, arriva Joronen: accordo annuale con rinnovo automatico in caso di Serie A”

Agosto 17, 2025

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, sarà Jesse Joronen il nuovo portiere del Palermo. Il finlandese, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Venezia, prenderà il posto di Alfred Gomis, fermato da un infortunio, e affiancherà Francesco Bardi nella rosa a disposizione di Pippo Inzaghi.

Il classe ’93 ha trovato l’accordo con il club rosanero per un contratto annuale, con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Le firme sono attese a inizio della prossima settimana.

Per Joronen si tratta anche di un ritorno a volti noti: a Palermo ritroverà il connazionale Joel Pohjanpalo, già compagno al Venezia, e lo stesso Inzaghi, che lo ha allenato a Brescia nella stagione 2021/22. Un innesto di esperienza e affidabilità che completa il reparto dei portieri rosanero in vista del campionato di Serie B appena iniziato.

