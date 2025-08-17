DONNARUMMA-JUVE: “Ci sono le condizioni” | Bomba di mercato nella notte

La situazione di Donnarumma sta infiammando il calciomercato.

La rottura tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain è ormai totale. Alla vigilia della Supercoppa Europea, Luis Enrique ha escluso pubblicamente il portiere, lodandone le qualità ma dichiarando di voler puntare su un profilo diverso. La decisione è arrivata pochi giorni dopo l’acquisto di Chevalier dal Lille per 40 milioni, con una presentazione che ha evidenziato proprio le caratteristiche tecniche in cui Donnarumma è più criticato in Francia. L’esclusione dai convocati ha sancito la fine del rapporto.

Dietro la frattura si nasconde anche una questione economica. In scadenza nel 2026, Donnarumma ha rifiutato un rinnovo da 9 milioni netti, puntando a superare questa cifra. Il PSG, deciso a mantenere un tetto salariale e a incentivare i premi, ha scelto di forzare la mano, come già fatto in altre situazioni. L’agente Enzo Raiola ha parlato di “cambio delle carte in tavola” e di un trattamento inatteso.

Il portiere, deluso ma non abbattuto, ha espresso il suo rammarico sui social, garantendo di essere pronto a valutare con calma i prossimi passi. Sul mercato, Premier League e Real Madrid osservano la situazione, con il Manchester City che potrebbe muoversi in caso di cessione di Ederson.

Per l’Italia, la scelta del prossimo club di Donnarumma non è solo una questione di carriera personale, ma anche di rendimento in Nazionale. Dino Zoff ha invitato il portiere a restare ai massimi livelli, evitando destinazioni meno competitive, in vista del Mondiale.

“Situazione anomala”

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Stefano Tacconi ha commentato la delicata situazione di Gianluigi Donnarumma, ormai fuori dal progetto del Paris Saint-Germain. L’ex portiere di Juventus e Genoa ha ammesso di non aspettarsi una rottura così netta, sottolineando come senza conoscere tutti i dettagli sia difficile dare giudizi. Secondo Tacconi, fattori contrattuali o episodi non noti potrebbero aver inciso, rendendo il contesto “molto anomalo”.

Interpellato su un possibile interesse della Juventus, Tacconi ha dichiarato che, viste le circostanze, un tentativo sarebbe comprensibile. Tuttavia, ha evidenziato due ostacoli principali: la possibile concorrenza del Manchester City e il budget limitato dei bianconeri in questa sessione di mercato. Ha poi aggiunto che Tonali sarebbe un rinforzo ideale per il centrocampo, per la sua qualità e il profilo italiano di alto livello.

Il valore di un portiere top

Sul peso di Donnarumma in un campionato, Tacconi ha spiegato che è difficile quantificare i punti garantiti da un portiere di quel livello. Tuttavia, ha ribadito che un estremo difensore capace di compiere interventi decisivi per un’intera stagione può fare la differenza.

Per l’ex portiere, Donnarumma resta uno dei migliori al mondo, pur con qualche difetto. Un talento che, nelle giuste condizioni, può ancora risultare determinante per qualsiasi squadra di vertice.