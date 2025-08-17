Abbiamo chiamato MAURO ICARDI: ritorno a casa con 2 anni di contratto | Tifosi impazziti

L’attaccante sta vivendo una fase delicata della sua vita.

Mauro Icardi, attaccante argentino classe 1993, ha vissuto negli ultimi anni una carriera segnata da trasferimenti importanti e da una continua conferma del suo fiuto del gol. Dopo le stagioni da protagonista all’Inter, concluse tra alti e bassi anche per vicende extra-campo, nel 2019 si è trasferito al Paris Saint-Germain, dove ha vinto diversi titoli nazionali, pur trovando meno continuità rispetto agli anni italiani.

Nel 2022 ha scelto di rilanciarsi al Galatasaray, in Turchia, dove è diventato rapidamente l’idolo dei tifosi. La sua prima stagione ad Istanbul è stata di altissimo livello: gol pesanti, prestazioni decisive e un ruolo centrale nella conquista del campionato, riportando il club giallorosso al vertice dopo anni di attesa.

Anche nell’ultima annata Icardi ha mantenuto standard elevati, confermandosi bomber implacabile. Con una media realizzativa costante e una leadership in campo riconosciuta, è stato determinante non solo in Super Lig ma anche nelle competizioni europee, dove il Galatasaray ha cercato di ritagliarsi spazio contro avversari di grande caratura.

Il suo futuro resta un tema caldo di mercato: nonostante il forte legame con il Galatasaray, l’argentino continua ad attirare l’interesse di club europei e mediorientali. La sua esperienza, unita a una mentalità da goleador puro, lo rendono ancora oggi uno degli attaccanti più appetibili sul panorama internazionale.

Galatasaray pronto a blindare Icardi

Il Galatasaray non vuole correre rischi con Mauro Icardi e ha già avviato le trattative per il rinnovo del suo bomber. L’attaccante argentino, in scadenza a fine stagione, potrebbe firmare un nuovo contratto biennale, come riportato dalla Bild. Una mossa che conferma la volontà della dirigenza giallorossa di continuare a puntare su di lui, nonostante il recente infortunio al ginocchio.

Le prossime settimane saranno decisive per definire l’accordo, ma la volontà di entrambe le parti lascia ottimismo. Dopo aver dato risposte importanti sul campo, Icardi è pronto a rafforzare ulteriormente il legame con il club e i tifosi.

Un impatto devastante a Istanbul

Arrivato nel 2022 in prestito dal Paris Saint-Germain, Icardi ha impiegato pochissimo a imporsi come leader offensivo del Galatasaray. Con il suo istinto da goleador e la capacità di decidere le partite, ha trascinato la squadra in campionato e nelle competizioni europee.

In tre stagioni ha collezionato 81 presenze, realizzando 61 reti e fornendo 22 assist: numeri che testimoniano la sua importanza e spiegano perché il club voglia blindarlo a lungo. Per i tifosi giallorossi, il prolungamento sarebbe la conferma di un matrimonio destinato a durare.