Conference League, primi tempi: AEK avanti su Celje. Pari per Crystal Palace, Fiorentina e Sigma Olomouc
Si sono conclusi i primi tempi delle gare valide per i playoff di andata di UEFA Conference League, con l’AEK in vantaggio e tre partite ancora in equilibrio.
L’AEK guida per 3-0 contro il Celje già nella prima frazione, grazie a un avvio travolgente che ha permesso alla squadra ospite di prendere un largo vantaggio all’intervallo.
Resta invece bloccata sullo 0-0 la sfida tra Crystal Palace e AEK Larnaca, con entrambe le squadre attente soprattutto alla fase difensiva e senza riuscire a trovare il gol nei primi 45 minuti.
Pari senza reti anche tra Fiorentina e Rakow, con i viola e i polacchi che cercano soluzioni offensive ma non riescono a sbloccare il risultato all’intervallo.
Infine, Sigma Olomouc e Magonza chiudono la prima frazione sullo 0-0, con una gara equilibrata e senza reti fino a questo momento.