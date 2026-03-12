Reggiana, Rubinacci verso il Bari: «Siamo a caccia di punti e basta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file4 (90)

Lorenzo Rubinacci, allenatore della Reggiana, ha presentato in conferenza stampa il prossimo impegno della sua squadra contro il Bari, gara fondamentale in ottica salvezza per i granata.

Sulla settimana di lavoro e la preparazione alla partita, Rubinacci ha spiegato: «È stata una settimana tipo, ed era da tanto che non la facevamo. Abbiamo potuto programmare il lavoro senza accelerazioni, seguendo i protocolli. Oggi abbiamo fatto anche un ottimo allenamento e sono contento. È una settimana importante che ci porta a una partita importante».


Sugli indisponibili e il recupero dei giocatori, ha aggiunto: «Siamo sempre un po’ a rincorrere, però oggi ho lavorato con tutta la squadra e con tutti quelli che sappiamo possono esserci. Questo mi rende soddisfatto» e «Il lavoro tecnico-tattico è un percorso continuo che parte dalle partite e dalle correzioni da fare. La cosa più importante è avere più interpreti possibili a un buon livello».

Rubinacci ha poi parlato del Bari, prossimo avversario: «Da quando è rientrato Longo mi sembra migliorato e con un’identità più precisa. La Serie B però è così: è difficile mantenere sempre lo stesso livello di concentrazione e di rendimento» e sul fattore emotivo ha aggiunto: «Il Bari è quello visto nelle ultime partite, una squadra con un’identità precisa. Poi non so se l’allenatore cambierà qualcosa. L’aspetto emotivo sarà fondamentale: chi sarà più forte mentalmente e più resiliente potrà portare a casa i punti».

Sulla mentalità della sua squadra, Rubinacci ha chiarito: «Io da allenatore granata guardo solo Bari-Reggiana. Siamo a caccia di punti e basta» e «Sento sempre parlare di paura di perdere o di vincere. Noi non alleniamo la paura o la depressione: alleniamo l’energia. Poi se non riusciamo a esprimerla è un altro discorso, ma non mi piacciono parole come paura di vincere o paura di perdere».

L’allenatore granata punta dunque su energia, volontà e ambizione per ottenere il massimo nella delicata sfida contro il Bari.

Altre notizie

calabro

Carrarese, Calabro alla vigilia della Juve Stabia: «Raccolto meno di quanto meritato, assenza tifosi nota stonata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Luca-Marelli-1280x720-1

Marelli: «Monza-Palermo punizione per Doveri? È una gara che vale la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
donadoni

Spezia, Donadoni: «Contro il Modena serviranno compattezza e aggressività»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo cosenza 0-1 (65) Caserta

Empoli, Caserta si presenta: «Nove finali per salvarci, serve ritrovare entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
image9

Padova-Palermo, restrizioni per i tifosi rosanero: biglietti solo nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (34) Svoboda Casas Pietrelli

Venezia, Svoboda: «Periodo decisivo, vogliamo dimostrare che squadra siamo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (73) augello Birindelli

Monza, Birindelli a rischio per la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
sottil sito (1)

Sottil presenta Modena-Spezia: «Andremo in campo per centrare il nostro obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
5b790ef6-7403-4711-a23c-35aac8e38549-720x480

Pescara, Di Nardo: «Contro il Sudtirol partita tosta. Meritiamo la salvezza e la centreremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 090154

Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-11 183522

Foti saluta la Sampdoria: “È giunto il momento di remare insieme, vi auguro la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

calabro

Carrarese, Calabro alla vigilia della Juve Stabia: «Raccolto meno di quanto meritato, assenza tifosi nota stonata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file4 (90)

Reggiana, Rubinacci verso il Bari: «Siamo a caccia di punti e basta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file3 - 2026-03-12T215407.625

Conference League, primi tempi: AEK avanti su Celje. Pari per Crystal Palace, Fiorentina e Sigma Olomouc

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file1 - 2026-03-12T215009.303

Europa League, primi tempi: avanti Celta Vigo, Ferencvaros e Genk. Pari tra Nottingham e Midtjylland

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Luca-Marelli-1280x720-1

Marelli: «Monza-Palermo punizione per Doveri? È una gara che vale la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026