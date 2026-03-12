Reggiana, Rubinacci verso il Bari: «Siamo a caccia di punti e basta»

Lorenzo Rubinacci, allenatore della Reggiana, ha presentato in conferenza stampa il prossimo impegno della sua squadra contro il Bari, gara fondamentale in ottica salvezza per i granata.

Sulla settimana di lavoro e la preparazione alla partita, Rubinacci ha spiegato: «È stata una settimana tipo, ed era da tanto che non la facevamo. Abbiamo potuto programmare il lavoro senza accelerazioni, seguendo i protocolli. Oggi abbiamo fatto anche un ottimo allenamento e sono contento. È una settimana importante che ci porta a una partita importante».





Sugli indisponibili e il recupero dei giocatori, ha aggiunto: «Siamo sempre un po’ a rincorrere, però oggi ho lavorato con tutta la squadra e con tutti quelli che sappiamo possono esserci. Questo mi rende soddisfatto» e «Il lavoro tecnico-tattico è un percorso continuo che parte dalle partite e dalle correzioni da fare. La cosa più importante è avere più interpreti possibili a un buon livello».

Rubinacci ha poi parlato del Bari, prossimo avversario: «Da quando è rientrato Longo mi sembra migliorato e con un’identità più precisa. La Serie B però è così: è difficile mantenere sempre lo stesso livello di concentrazione e di rendimento» e sul fattore emotivo ha aggiunto: «Il Bari è quello visto nelle ultime partite, una squadra con un’identità precisa. Poi non so se l’allenatore cambierà qualcosa. L’aspetto emotivo sarà fondamentale: chi sarà più forte mentalmente e più resiliente potrà portare a casa i punti».

Sulla mentalità della sua squadra, Rubinacci ha chiarito: «Io da allenatore granata guardo solo Bari-Reggiana. Siamo a caccia di punti e basta» e «Sento sempre parlare di paura di perdere o di vincere. Noi non alleniamo la paura o la depressione: alleniamo l’energia. Poi se non riusciamo a esprimerla è un altro discorso, ma non mi piacciono parole come paura di vincere o paura di perdere».

L’allenatore granata punta dunque su energia, volontà e ambizione per ottenere il massimo nella delicata sfida contro il Bari.