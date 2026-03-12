Europa League, primi tempi: avanti Celta Vigo, Ferencvaros e Genk. Pari tra Nottingham e Midtjylland
Si sono conclusi i primi tempi delle gare valide per l’andata degli ottavi di UEFA Europa League, con tre squadre momentaneamente in vantaggio e una sfida ancora in perfetto equilibrio.
Il Celta Vigo chiude avanti 1-0 contro il Lione dopo i primi 45 minuti di gioco, grazie a una rete arrivata nel corso della prima frazione che permette agli spagnoli di andare all’intervallo con il vantaggio.
Stesso risultato anche tra Ferencvaros e Braga, con la formazione ungherese che conduce 1-0 al termine del primo tempo dopo aver sfruttato una delle occasioni create.
Vantaggio di misura anche per il Genk, avanti 1-0 contro il Friburgo al duplice fischio della prima frazione.
Resta invece ancora bloccata sullo 0-0 la sfida tra Nottingham e Midtjylland, con le due squadre che non sono riuscite a sbloccare il risultato nei primi 45 minuti.