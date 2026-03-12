Monza, confermato lo stop per Birindelli: tegola in vista del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file6 (53)

Tegola in casa Monza: lo stop per l’esterno Samuele Birindelli è stato confermato. Stamattina la sua presenza era in dubbio, ma come riportato da “MonzaNews”, il giocatore non sarà disponibile per la sfida contro il Palermo.

Il classe 1999, ex Pisa, si è fermato durante la seduta mattutina in preparazione al big match, riportando uno stiramento al retto femorale. Birindelli ha sentito tirare il muscolo e dovrà quindi saltare l’incontro contro i rosanero.


I tempi di recupero dipenderanno dall’entità dell’infortunio: per lesioni lievi si parla generalmente di 2-3 settimane, per lesioni di secondo grado circa 4-6 settimane, mentre in caso di strappo potrebbero essere necessarie 2-3 mesi. L’infortunio mette dunque a rischio la presenza dell’esterno anche per alcune delle prossime gare di questo finale di stagione.

