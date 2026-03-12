Marelli: «Monza-Palermo punizione per Doveri? È una gara che vale la A»

Monza-Palermo, Luca Marelli critica il giornalismo social sulla designazione di Doveri

L’ex arbitro Luca Marelli, oggi commentatore su Dazn, ha espresso la sua opinione sulla designazione arbitrale di Daniele Doveri per il big match di Serie B tra Monza e Palermo, intervenendo via social e rispondendo polemicamente a un giornalista.





Il reazione è nata da questa dichiarazione:

Giornalista: “Doveri promosso ma lo mandano in Serie B!”.

Marelli ha replicato in maniera chiara: “Ora, come sempre non giudico chi svolge il proprio lavoro. Ma questo non è lavoro, è clickbaiting. Doveri esce nuovamente dopo il derby invece di osservare un turno di riposo che non sarebbe stato altro che normale turnover, considerando che alla CAN ci sono 42 arbitri per 20 partite. Oltre a ciò viene designato per Monza-Palermo, il big match della giornata di Serie B che vale letteralmente un pezzo di promozione diretta in Serie A. Chi doveva mandare Rocchi? Un neopromosso? Ovvio che mandi l’arbitro che reputa più in forma tra quelli a disposizione. Forse sarebbe il caso di cominciare a farsi qualche domanda su ciò che leggiamo sui social…”

Con queste parole, Marelli invita a una lettura più ponderata delle notizie sui social, sottolineando come spesso si creino polemiche prive di fondamento e basate solo sull’apparenza.