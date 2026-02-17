Champions League: equilibrio a Lisbona, pioggia di gol tra Monaco e Psg. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
Si sono conclusi i primi tempi delle gare d’andata dei sedicesimi di finale di Champions League. All’Estádio da Luz, tra SL Benfica e Real Madrid CF, il risultato è fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti, con grande equilibrio e poche occasioni nitide da entrambe le parti.

Spettacolo invece nel Principato, dove AS Monaco e Paris Saint-Germain sono andate al riposo sul 2-2 al termine di una prima frazione ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte.

È iniziata con 15 minuti di ritardo, invece, la sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta BC, con il calcio d’inizio posticipato rispetto all’orario previsto.

