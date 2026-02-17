Ufficiale, il Foggia riparte da Michele Pazienza

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
Michele Pazienza verso un nuovo esonero - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: il Calcio Foggia 1920 ha affidato la panchina della prima squadra a Michele Pazienza, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a San Severo il 5 agosto 1982, Pazienza è cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero, esordendo in prima squadra prima di intraprendere una lunga carriera da calciatore in Serie A con le maglie di Udinese, Fiorentina, Napoli, Juventus e Bologna. Appese le scarpe al chiodo, ha iniziato il percorso in panchina tra Pisa e Siracusa, conquistando poi la promozione in Serie C con l’Audace Cerignola. Successivamente ha guidato Avellino e Benevento, oltre alla recente esperienza alla Torres nella prima parte di stagione.

Tecnico che conosce bene ambiente e categoria, Pazienza ha già diretto la prima seduta di allenamento in vista del match contro il Crotone. Nel suo staff ci saranno Antonio La Porta come vice, Leandro Zoila preparatore atletico e Domenico Botticella, confermato preparatore dei portieri.

Queste le prime parole del nuovo allenatore rossonero: «Arrivo a Foggia con grande senso di responsabilità e determinazione. So bene che la situazione di classifica non è delle migliori, ma conosco il valore di questa piazza e della sua tifoseria. Dobbiamo restare uniti e lavorare con sacrificio e compattezza per raggiungere a tutti i costi l’obiettivo della salvezza. È una sfida importante e sono pronto ad affrontarla con tutto me stesso».

