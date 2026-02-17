Pescara, tegola Desplanches: stop di 2-3 mesi per lesione al quadricipite

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
palermo pescara 5-0 (72) desplanches

Brutte notizie in casa Pescara Calcio. Nel corso della sfida contro l’US Avellino 1912, il portiere Sebastiano Desplanches è stato costretto a lasciare il campo al 35’ del primo tempo a causa di un infortunio.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione importante al quadricipite della coscia sinistra. Come scrive Rete8, per l’estremo difensore si prospetta uno stop di due o tre mesi, una vera e propria tegola per la formazione biancazzurra in un momento delicato della stagione.

Desplanches, ricordiamo, è arrivato a Pescara in prestito ma resta di proprietà del Palermo FC. Un’assenza pesante dunque non solo per il club abruzzese, ma anche in ottica futura per i rosanero, che monitorano con attenzione le condizioni del giovane portiere.

