Venezia, Plizzari: «Sono tifoso del Pescara, squadra e città meritano la B»

Vigilia speciale per Alessandro Plizzari, portiere del Venezia FC, che sarà protagonista della sfida da ex contro il Pescara Calcio. L’estremo difensore arancioneroverde è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Solo Calcio” su Rete8, analizzando il match e toccando diversi temi caldi.

Sulla gara contro gli abruzzesi, Plizzari ha avvertito i suoi: «Affrontare una squadra che si deve salvare è molto tosta, fino all’ultimo pallone c’è la certezza che la squadra avversaria non molla… quindi dobbiamo fare una partita concentrati e senza prenderla sotto gamba, so cosa significa quando si accende la fiammella a Pescara».

Parole di grande affetto per Dagasso: «Sono contento che Matteo sia venuto con me, gli voglio un bene dell’anima, è un bravissimo ragazzo ed un giocatore forte con grandissime qualità».

Un passaggio anche su Desplanches e Saio: «Ivan? Lo conosco molto bene, è un ragazzo che ogni giorno si impegna al massimo. Sono sicuro che si farà trovare pronto, quello che serve in questo momento lo ha. Non bisogna mettergli pressioni inutili, bisogna lasciarlo in pace».

Infine, uno sguardo alla corsa salvezza e un messaggio che sa di dichiarazione d’amore: «La squadra e la città meritano la Serie B, è importante continuare quanto fatto lo scorso anno… per me, da tifoso è importante. Qualcosa di indelebile».