Champions League, Dortmund-Atalanta 2-0 all’intervallo: tedeschi avanti dopo un avvio in ritardo

Si è chiuso sul 2-0 per il Borussia Dortmund il primo tempo della sfida contro l’Atalanta BC. Gara iniziata con 15 minuti di ritardo rispetto agli altri campi a causa del traffico che ha rallentato l’arrivo allo stadio della squadra di casa.

I gialloneri hanno sbloccato il match dopo appena 3 minuti con Guirassy, servito da Ryerson, indirizzando subito la partita sui propri binari. L’Atalanta ha provato a reagire ma ha faticato a contenere l’intensità dei tedeschi, incassando il raddoppio al 42’ con Beier, ancora su assist di Guirassy.

Nel mezzo anche diversi cartellini, segnale di un primo tempo molto fisico e combattuto. All’intervallo la squadra di casa conduce 2-0, con l’Atalanta chiamata a cambiare marcia nella ripresa per riaprire il discorso qualificazione.