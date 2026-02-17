Benfica-Real Madrid: partita interrotta 10 minuti per presunto insulto razzista

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file6 (49)

Momenti di grande tensione allo stadio Da Luz durante Benfica-Real Madrid, gara interrotta per circa dieci minuti nel secondo tempo a causa di un presunto insulto razzista.

Cosa è successo

L’episodio ha coinvolto il giovane talento argentino Gianluca Prestianni e l’attaccante brasiliano del Real Madrid, Vinícius Júnior. Secondo quanto riportato in campo, Vinícius avrebbe segnalato all’arbitro François Letexier un presunto insulto razzista pronunciato dal calciatore del Benfica.

Il brasiliano ha immediatamente richiamato l’attenzione del direttore di gara, sostenendo che Prestianni si sarebbe coperto la bocca con la maglia prima di pronunciare le parole incriminate. A quel punto Letexier ha applicato il protocollo UEFA contro il razzismo, sospendendo temporaneamente la partita.

L’intervento e il lungo recupero

Il gioco è rimasto fermo per circa dieci minuti, con inevitabile allungamento del recupero finale. Durante lo stop, diversi protagonisti sono intervenuti per riportare la calma: anche l’allenatore del Benfica, José Mourinho, ha cercato di rassicurare Vinícius, visibilmente scosso. Un confronto c’è stato anche con Álvaro Arbeloa, presente in panchina madrilena.

Dopo il confronto tra arbitro, giocatori e staff tecnici, la gara è ripresa regolarmente, ma l’episodio ha inevitabilmente segnato il clima della sfida. Si attendono ora eventuali chiarimenti ufficiali e possibili provvedimenti disciplinari.

Ancora una volta, il tema del razzismo torna al centro del dibattito nel calcio europeo, con l’applicazione immediata del protocollo che conferma la linea di tolleranza zero adottata dalle istituzioni sportive.

Altre notizie

file3 - 2026-02-17T220211.886

Champions League, Dortmund-Atalanta 2-0 all’intervallo: tedeschi avanti dopo un avvio in ritardo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file2 - 2026-02-17T214615.731

Champions League: equilibrio a Lisbona, pioggia di gol tra Monaco e Psg. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
Screenshot 2026-02-16 110345

Aleesami lancia la sfida all’Inter: «Il calcio italiano è il più bello di tutti. Mi manca il caldo di Mondello»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file4 (81)

Marsiglia, ufficiale l’addio all’ex Palermo De Zerbi: risoluzione consensuale con il club

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Repubblica: “La febbre a 90° esiste. Svelato il mistero del calcio che ci fa battere il cuore”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-01-30 133759

Sorteggi Europa League: ecco l’avversario del Bologna. Tutti gli accoppiamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
623652132_18559813174001760_538916579563358163_n

Europa League: Bologna avanti 1-0 a Tel Aviv, pari a reti bianche tra Roma e Panathinaikos dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-28 224100

Champions League: vince l’Inter a Dortmund, il Napoli perde contro il Chelsea e viene eliminato. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 214831

Champions League: avanti 2-1 il Napoli contro il Chelsea, pari a reti bianche per Inter, Atalanta e Juventus dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026

Tragedia in Portogallo: calciatore muore in campo a 27 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 23, 2026
file5 (55)

Europa League, la Roma supera lo Stoccarda 2-0. Tutti i risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
file2 - 2026-01-22T215231.471

Europa League: Roma avanti di un gol sullo Stoccarda. Tutti i risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file6 (49)

Benfica-Real Madrid: partita interrotta 10 minuti per presunto insulto razzista

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file3 - 2026-02-17T220211.886

Champions League, Dortmund-Atalanta 2-0 all’intervallo: tedeschi avanti dopo un avvio in ritardo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file2 - 2026-02-17T214615.731

Champions League: equilibrio a Lisbona, pioggia di gol tra Monaco e Psg. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
Michele-Pazienza-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Ufficiale, il Foggia riparte da Michele Pazienza

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
palermo pescara 5-0 (72) desplanches

Pescara, tegola Desplanches: stop di 2-3 mesi per lesione al quadricipite

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026