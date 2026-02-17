Champions League: PSG rimonta a Monaco, Real espugna Lisbona, Dortmund beffa l’Atalanta. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file5 (64)

Si sono chiusi i match d’andata dei sedicesimi di finale di Champions League con partite ricche di emozioni e colpi di scena.

Allo Stade Louis II, il Paris Saint-Germain ha ribaltato il Monaco vincendo 3-2 grazie all’ingresso decisivo di Desiré Doué, autore di una doppietta. Partenza shock per i campioni d’Europa, sotto 0-2 con i gol di Balogun, ma Doué ha acceso la rimonta e Hakimi ha fissato il 2-2 prima che il francese chiudesse i conti nel finale. Il match è stato condizionato anche dall’espulsione di Golovin per fallo su Vitinha.

Il Real Madrid CF ha espugnato il Da Luz battendo 1-0 il SL Benfica grazie a un destro a giro di Vinicius Junior. La gara è stata tesa e segnata da episodi controversi: Vinicius ha denunciato un insulto razzista, il match è stato sospeso per circa dieci minuti, e José Mourinho è stato espulso negli ultimi minuti. Nonostante le tensioni, il Real porta a casa un successo prezioso in vista del ritorno al Bernabeu.

Al Signal Iduna Park, il Borussia Dortmund ha dominato l’Atalanta BC, chiudendo il primo tempo sul 2-0 con Guirassy e Beier, frutto di un avvio fulmineo che ha messo subito in difficoltà la Dea. Nella ripresa l’Atalanta ha provato a reagire, con alcune accelerazioni di Zalewski e inserimenti di Krstovic e Hien, ma senza riuscire a impensierire realmente Kobel. Il vantaggio tedesco resta quindi pesante in vista del ritorno a Bergamo.

I risultati di oggi aprono scenari interessanti per il ritorno: PSG e Real partono con il vantaggio, mentre l’Atalanta dovrà affrontare un’autentica impresa per ribaltare il 2-0 subito in Germania.

