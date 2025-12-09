Champions League: Chelsea avanti 1-0 a Bergamo, pari tra Inter e Liverpool dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 9, 2025

Si concludono i primi tempi della serata di Champions League. Avanti 1-0 il Chelsea nel match della “New Balance Arena” contro l’Atalanta: decide al momento l’incontro la rete al 25′ di Joao Pedro. Termina con un pari senza reti a “San Siro” la prima frazione di gioco tra Inter e Liverpool: per gli ospiti annullata la rete siglata da Konate a causa di un fallo di mani. Sotto 1-0 il Barcellona nel match casalingo contro il Francoforte, mentre vanno al riposo sul risultato di 1-1 Psv e Atletico Madrid. Di seguito i risultati parziali:

Atalanta-Chelsea 0-1 (25′ Joao Pedro)

Barcellona-Francoforte 0-1 (21′ Knauff)

Inter-Liverpool 0-0

Monaco-Galatasaray 0-0

Psv-Atletico Madrid 1-1 (10′ Til; 37′ Alvarez)

Royal Union-Marsigia 1-2 (5′ Khalaili; 15′ Paixao; 41′ Greenwood)

Tottenham-Slavia Praga 1-0 (26′ Zima (A) )

 

 

