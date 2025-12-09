Palermo-Sampdoria, Inzaghi ai tifosi sui social: “Abbiamo bisogno di voi”
In vista del prossimo match dei rosanero contro la Sampdoria, in programma venerdì sera allo stadio “Renzo Barbera”, l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, si è rivolto ai tifosi attraverso i propri profili social.
“Abbiamo Bisogno di voi”, questo l’appello ai tifosi da parte del mister rosanero tramite una storia, accompagnata dal post del club sul dato aggiornato degli spettatori presenti venerdì al “Barbera”. Un messaggio quello di Inzaghi che sottolinea il momento importante, in cui la squadra ha bisogno di tutto il calore dei propri sostenitori.
Palermo–Sampdoria, il Barbera si accende: già 21.453 i presenti attesi per venerdì