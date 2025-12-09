Palermo, seduta pomeridiana in vista della Sampdoria: il report

Dicembre 9, 2025

In vista della prossima gara casalinga contro la Sampdoria, è proseguita oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi

Dopo una fase di riscaldamento, i rosanero hanno svolto una partita con focus sulla costruzione dal basso. A seguire, i calciatori impegnati nella gara contro l’Empoli hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha svolto un’esercitazione basata su cross e attacco della porta.

