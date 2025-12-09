Palermo–Sampdoria, il Barbera si accende: già 21.453 i presenti attesi per venerdì

Il “Renzo Barbera” si prepara a trasformarsi in una bolgia. A tre giorni dalla sfida tra Palermo e Sampdoria, valida per la 16ª giornata di Serie B, il club rosanero ha comunicato che sono già 21.453 i biglietti staccati per il match di venerdì sera.

Un dato imponente, che conferma ancora una volta la spinta del pubblico palermitano e la crescita costante della media spettatori stagionale. L’obiettivo è replicare — e magari superare — le recenti grandi cornici del Barbera, in un momento cruciale della stagione della squadra di Inzaghi.

La società ha inoltre ricordato che, dal 2 dicembre 2025, per acquistare nuovi biglietti è necessaria la registrazione al nuovo ecosistema digitale del club, integrato con app ufficiale, store online e servizi collegati. Restano validi e disponibili su Vivaticket gli acquisti effettuati prima di tale data.

L’attesa sale, il Barbera risponde come sempre: venerdì Palermo–Sampdoria avrà il sostegno di un pubblico da categoria superiore.