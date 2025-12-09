Palermo, ritorno importante a Torretta: Gyasi torna in gruppo. Bani scherza: «È tornato!»

Seduta di allenamento con sorpresa quest’oggi a Torretta, dove il Palermo ha ritrovato Emmanuel Gyasi in gruppo dopo diverse settimane ai box per infortunio. L’esterno offensivo, lungamente atteso da Inzaghi, ha svolto l’intera sessione con i compagni, mostrando intensità e sorriso per il ritorno in campo.

A rendere ancora più vivace il clima è stato un siparietto diventato subito virale tra i presenti: Mattia Bani, capitano rosanero, ha accolto Gyasi con un’esclamazione ironica e affettuosa — «È tornato!» — che ha scatenato l’entusiasmo dei compagni e dello staff, sottolineando l’importanza del rientro dell’ex Spezia all’interno del gruppo.

Il giocatore ha poi proseguito la seduta senza particolari limitazioni, indizio convincente in vista della sfida di venerdì contro la Sampdoria. La convocazione appare ormai scontata, salvo imprevisti nelle prossime ore.

Per Inzaghi si tratta di un recupero significativo: Gyasi garantisce profondità, duttilità tattica e freschezza nelle rotazioni offensive, caratteristiche preziose in un momento in cui il Palermo punta a consolidare la propria risalita in classifica.

La sessione a Torretta si è chiusa in un clima di grande partecipazione, con segnali incoraggianti anche sul fronte della condizione atletica generale. Il Palermo vuole arrivare al “Barbera” con tutta la sua artiglieria: il ritorno di Gyasi, accolto con entusiasmo dallo stesso gruppo, è un tassello pesante in vista del match contro i blucerchiati.