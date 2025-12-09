Serie A e Serie B, le medie spettatori: Palermo nella Top 10 nazionale
La fotografia delle medie spettatori aggiornate del calcio italiano racconta una realtà sorprendente e, allo stesso tempo, eloquente sul peso specifico di alcune piazze. Come mostrano i dati, nelle prime dieci posizioni delle squadre più seguite allo stadio compaiono otto club di Serie A e due di Serie B, con il Palermo autentica rivelazione del panorama nazionale.
Milano domina, Roma completa il podio
In cima resta il duopolio milanese:
Milan con 72.950 tifosi di media,
Inter con 71.493.
La Roma chiude il podio (63.023), confermando il trend di crescita dell’Olimpico.
Seguono Napoli (50.335), Juventus (40.831) e Lazio (39.934), a dimostrazione di come le grandi piazze della Serie A mantengano standard elevati, nonostante oscillazioni di risultati e momenti storici complessi.
La sorpresa arriva dalla B: Palermo in Top 10 nazionale
Il dato più significativo, però, riguarda il Palermo, che con 29.482 spettatori di media supera realtà consolidate della massima serie come Bologna (28.077), Lecce (25.618) e Verona (24.743).
Una testimonianza evidente della forza del Barbera, sempre più un fattore determinante nel cammino rosanero.
Il club siciliano è l’unica squadra di Serie B nella parte alta della classifica, secondo solo alle big metropolitane per supporto popolare. Un dato che conferma quanto Palermo sia una delle piazze più calde del Paese, indipendentemente dalla categoria.
Sampdoria ancora tra le più seguite
A rappresentare la Serie B nella Top 12 c’è anche la Sampdoria, con 22.904 spettatori. In un campionato cadetto sempre più competitivo, il seguito blucerchiato rimane tra i più consistenti a livello nazionale.
Il quadro generale
Milan – 72.950
Inter – 71.493
Roma – 63.023
Napoli – 50.335
Juventus – 40.831
Lazio – 39.934
Genoa – 31.287
Palermo – 29.482
Bologna – 28.077
Lecce – 25.618
Verona – 24.743
Sampdoria – 22.904