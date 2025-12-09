Ufficiale: Tomas Lepri è un nuovo giocatore della Reggiana

L’AC Reggiana ha annunciato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Tomas Lepri, in arrivo dal Rimini FC. Il difensore centrale si lega al club granata con un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Lepri, classe 2003, è un centrale di piede destro dotato di fisicità e struttura importante. Ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Cesena, prima di trasferirsi al Rimini all’inizio della stagione 2023/24.

Nel suo percorso ha già collezionato oltre 80 presenze tra i professionisti e nell’ultimo campionato ha contribuito alla conquista della Coppa Italia di Serie C con il club romagnolo.

La Reggiana accoglie così un giovane difensore in crescita, pronto a entrare stabilmente nelle rotazioni granata.

Benvenuto a Reggio Emilia, Tomas Lepri.