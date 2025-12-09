Sampdoria al lavoro per il Barbera: ritmi alti a Bogliasco. Le ultime

La Sampdoria accelera in vista della trasferta di Palermo, anticipo della 16ª giornata di Serie B che allo stadio “Barbera” potrebbe dire molto sulle ambizioni di entrambe le squadre. A Bogliasco i blucerchiati hanno proseguito la preparazione con una seduta strutturata in modo da gestire le energie, correggere dettagli tattici e mantenere alta l’intensità in vista di un match che per i liguri rappresenta un vero esame di maturità.

Analisi video e gestione dei titolari

Il lavoro è iniziato con una videoanalisi collettiva dedicata alla vittoria sulla Carrarese, utile a isolare punti di forza e aspetti da migliorare. A seguire, i titolari dell’ultima gara sono stati indirizzati verso una seduta mirata tra palestra e percorsi atletici, pensata per gestire il carico dopo gli impegni ravvicinati.

Gregucci intensifica: tattica e ritmo per chi deve giocarsi il posto

Per gli altri giocatori disponibili, il programma è stato sensibilmente più intenso. Attivazione atletica, esercitazioni tattiche specifiche scelte da Gregucci per preparare il confronto con il Palermo e una serie di partitelle su campo ridotto per lavorare su aggressività, pressione alta e rapidità di pensiero: elementi che il tecnico considererà fondamentali contro la squadra di Inzaghi.

Un segnale chiaro: la Sampdoria vuole arrivare al “Barbera” con gambe fresche e idee chiare, consapevole che lo stadio rosanero rappresenta uno dei campi più difficili del campionato.

Infermeria: Altare, Çuni e Malagrida ancora a parte

Prosegue il percorso di recupero di tre elementi importanti: Altare, Çuni e Malagrida hanno svolto un lavoro differenziato in campo e in palestra, mentre Bellemo ha effettuato terapie. Le loro condizioni verranno monitorate giorno per giorno, soprattutto per valutare eventuali convocazioni nella sfida al Palermo.