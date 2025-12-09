Da Padova: “Vasic grande obiettivo di mercato dei biancoscudati”
Guarda in casa Palermo il Padova. Secondo quanto riportato da “PadovaSport.tv”, i biancoscudati, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo con un elemento di qualità che conosca bene l’ambiente, bussano nuovamente in casa rosanero per il prestito di Aljosa Vasic.
Il trequartista nelle ultime uscite sta trovando sempre più spazio con il Palermo. La fiducia crescente al calciatore da parte di mister Inzaghi rappresenta sicuramente un ostacolo per i biancoscudati, che non mollano però per il centrocampista rosanero.