Champions League: vince in rimonta l’Atalanta, Inter beffata nel finale. I risultati finali

Si sono appena conclusi i match della serata di Champions League. Porta a casa i tre punti l’Atalanta, rimontando lo svantaggio iniziale nell’incontro casalingo contro il Chelsea: alla rete nel primo tempo dei blues firmata da Joao Pedro, rispondono le reti di Scamacca e De Ketelaere nella ripresa. A “San Siro” beffata nel finale l’Inter, che esce sconfitta per 1-0 dal match contro il Liverpool: decisivo al 88′ il gol su rigore firmato da Szoboszlai. Vittoria in rimonta anche per il Barcellona, che si impone per 2-1 sul Francoforte. Arrivano i tre punti anche per Tottenham e Atletico Madrid. Di seguito i risultati finali:

Atalanta-Chelsea 2-1 (25′ Joao Pedro; 55′ Scamacca; 83′ De Ketelaere)

Barcellona-Francoforte 2-1 (21′ Knauff; 50′, 53′ Kounde)

Inter-Liverpool 0-1 (88′ Szoboszlai)

Monaco-Galatasaray 1-0 (68′ Balogun)

Psv-Atletico Madrid 2-3 (10′ Til; 37′ Alvarez; 52′ Hancko; 56′ Sorloth)

Royal Union-Marsigia 2-3 (5′ Khalaili; 15′ Paixao; 41′,58′ Greenwood; 71′ Khalaili)

Tottenham-Slavia Praga 3-0 (26′ Zima (A); 50′ Kudus; 79′ Simons)