Avellino, obiettivo rinforzare la difesa: tra i nomi anche Diakite

Si muove sul mercato per rinforzare il reparto difensivo l’Avellino. Per far ciò, secondo quanto riportato da sportchannel214.it, sul taccuino del DS biancoverde Mario Aiello è finito anche il nome del difensore del Palermo Salim Diakitè.

Oltre al centrale rosanero, i biancoverdi hanno nel mirino anche altri due giocatori: Javier Gil, centrale spagnolo di piede mancino classe 2006 attualmente in forza alla Juventus Nex Gen, e l’ex rosa Giuseppe Aurelio, monitorato dopo che il calciatore ha chiesto la cessione allo Spezia