Avellino, obiettivo rinforzare la difesa: tra i nomi anche Diakite

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 9, 2025

Si muove sul mercato per rinforzare il reparto difensivo l’Avellino. Per far ciò, secondo quanto riportato da sportchannel214.it, sul taccuino del DS biancoverde Mario Aiello è finito anche il nome del difensore del Palermo Salim Diakitè.

Oltre al centrale rosanero, i biancoverdi hanno nel mirino anche altri due giocatori: Javier Gil, centrale spagnolo di piede mancino classe 2006 attualmente in forza alla Juventus Nex Gen, e l’ex rosa Giuseppe Aurelio, monitorato dopo che il calciatore ha chiesto la cessione allo Spezia

Ultimissime

Avellino, obiettivo rinforzare la difesa: tra i nomi anche Diakite

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 9, 2025

Champions League: vince in rimonta l’Atalanta, Inter beffata nel finale. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 9, 2025

Da Padova: “Vasic grande obiettivo di mercato dei biancoscudati”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 9, 2025

Champions League: Chelsea avanti 1-0 a Bergamo, pari tra Inter e Liverpool dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 9, 2025

Palermo-Sampdoria, Inzaghi ai tifosi sui social: “Abbiamo bisogno di voi”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 9, 2025