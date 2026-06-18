Calendari Serie B ad Ascoli, Passeri: «Un riconoscimento per la stagione del nostro ritorno»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bernardino-passeri

Il presidente dell’Ascoli, Bernardino Passeri, ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la scelta della Lega Serie B di affidare alla città marchigiana la presentazione dei calendari della stagione 2026/27.

«Come presidente dell’Ascoli Calcio ringrazio la Lega Serie B per l’attestato di stima e valore che ci sta concedendo», ha dichiarato il numero uno bianconero.


Passeri ha poi sottolineato il significato della decisione: «Scegliere la nostra città come sede istituzionale è un motivo di orgoglio per tutto il territorio, oltre che un riconoscimento per la splendida stagione che ha segnato il nostro ritorno nella categoria».

Infine, il presidente dell’Ascoli ha voluto condividere il merito con tutta la comunità cittadina: «L’Ascoli ringrazia il presidente Bedin, la Lega Serie B e il Comune di Ascoli. Insieme abbiamo riposizionato la nostra città nella geografia calcistica della nazione».

Altre notizie

images

Sind. Ascoli: «Motivo di grande orgoglio ospitare la presentazione dei calendari Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bedin

Bedin: «La Serie B lega la passione sportiva all’orgoglio dei territori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Serie B 2026/27, i calendari saranno svelati ad Ascoli Piceno: appuntamento il 22 luglio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
akinsanmiro

Pisa, investimento record per Akinsanmiro: ora l’Inter riflette sul controriscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
fortin

Mantova, spunta l’idea Fortin per la porta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

L’ex rosa Possanzini sorprende tutti: niente Sampdoria, il futuro è al Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo catanzaro 1-2 (65) desplanches

Il Mattino: “Avellino, spunta Desplanches per la porta. Si valuta l’acquisto a titolo definitivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Tuttosport: “Stipendi ridotti in caso di Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Tuttosport: “Palermo, sprint per Compagnon. Asta per Di Nardo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
5acb347a0c

Corriere dello Sport: “Modena su Azzi e Caso. Cesena-Pagliuca, ore decisive”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo pescara 5-0 (80) gomes ranocchia

Corriere dello Sport: “Avellino, c’è Moro più Gomes”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo ascolo 2-2 (27) rinaudo

Juve Stabia, si pensa a Rinaudo per il post Lovisa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026

Ultimissime

bernardino-passeri

Calendari Serie B ad Ascoli, Passeri: «Un riconoscimento per la stagione del nostro ritorno»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
images

Sind. Ascoli: «Motivo di grande orgoglio ospitare la presentazione dei calendari Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bedin

Bedin: «La Serie B lega la passione sportiva all’orgoglio dei territori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Serie B 2026/27, i calendari saranno svelati ad Ascoli Piceno: appuntamento il 22 luglio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

FIGC, arriva il via libera dell’Anac: Malagò può candidarsi alla presidenza

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026