Calendari Serie B ad Ascoli, Passeri: «Un riconoscimento per la stagione del nostro ritorno»

Il presidente dell’Ascoli, Bernardino Passeri, ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la scelta della Lega Serie B di affidare alla città marchigiana la presentazione dei calendari della stagione 2026/27.

«Come presidente dell’Ascoli Calcio ringrazio la Lega Serie B per l’attestato di stima e valore che ci sta concedendo», ha dichiarato il numero uno bianconero.





Passeri ha poi sottolineato il significato della decisione: «Scegliere la nostra città come sede istituzionale è un motivo di orgoglio per tutto il territorio, oltre che un riconoscimento per la splendida stagione che ha segnato il nostro ritorno nella categoria».

Infine, il presidente dell’Ascoli ha voluto condividere il merito con tutta la comunità cittadina: «L’Ascoli ringrazia il presidente Bedin, la Lega Serie B e il Comune di Ascoli. Insieme abbiamo riposizionato la nostra città nella geografia calcistica della nazione».