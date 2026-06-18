Abodi dopo il parere dell’ANAC: «Garantita la piena legittimità delle elezioni FIGC»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
abodi

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha commentato il parere dell’ANAC che ha dato il via libera alla candidatura di Giovanni Malagò alle elezioni della FIGC in programma lunedì prossimo.

In una nota riportata da Tuttomercatoweb, Abodi ha ringraziato il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia e la struttura dell’ente per la rapidità con cui è stata fornita una risposta alla richiesta di chiarimento avanzata nelle scorse settimane.


Secondo il ministro, il pronunciamento dell’ANAC ha consentito di raggiungere un obiettivo fondamentale: «Con questo parere è stato raggiunto l’obiettivo comune di poter arrivare lunedì allo svolgimento delle elezioni della FIGC contribuendo a garantirne la piena legittimità».

Abodi ha inoltre spiegato che informerà il Parlamento sugli esiti delle verifiche svolte presso CONI e ANAC, a seguito dell’interpellanza presentata dal senatore Marti. Un passaggio che chiude di fatto ogni dubbio sulla regolarità del percorso che porterà all’elezione del nuovo presidente federale.

Altre notizie

Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gravina: «Mondiali? Kean ed Esposito hanno sbagliato gol decisivi, per questo siamo rimasti fuori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Non basta far giocare gli italiani in Italia, servono persone adatte e competenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
175111367-c319a19c-17e9-4d77-98be-f53b535ee2df

Antognoni elogia Baldini: «È un allenatore moderno che sa osare e valorizzare i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Round of 16 Italy vs Austria

Gazzetta dello Sport: “Mancini lascia l’Al Sadd e sogna il ritorno in azzurro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
Roberto Mancini

UFFICIALE, Mancini lascia l’Al Sadd: pronto il ritorno sulla panchina della Nazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Guardo ad un orizzonte di sei anni. Il prossimo ct dovrà avere una disponibilità totale»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
lab55684_be2ponaq_20251006041551-jpeg

Gazzetta dello Sport: “Baldini saluta l’Italia: ‘I giovani sono pronti’. Mancini e Conte restano i favoriti per la panchina azzurra”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
mancini-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Repubblica: “Nasce la Nazionale di Mancini. Ma tutto dipende da Malagò”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
abodi

Abodi: «Lo spirito di Baldini è quello giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
nunziata

Italia Under 21, successo di misura contro l’Albania: decide Calvani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
eriksen-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Danimarca, Eriksen rassicura: “Sto bene, il mio recupero è già iniziato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
HKSwxubWsAAA_qs

Mancini torna in pole per la Nazionale: contatti positivi con la FIGC, attesa la decisione finale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026

Ultimissime

abodi

Abodi dopo il parere dell’ANAC: «Garantita la piena legittimità delle elezioni FIGC»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bernardino-passeri

Calendari Serie B ad Ascoli, Passeri: «Un riconoscimento per la stagione del nostro ritorno»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
images

Sind. Ascoli: «Motivo di grande orgoglio ospitare la presentazione dei calendari Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bedin

Bedin: «La Serie B lega la passione sportiva all’orgoglio dei territori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Serie B 2026/27, i calendari saranno svelati ad Ascoli Piceno: appuntamento il 22 luglio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026