Abodi dopo il parere dell’ANAC: «Garantita la piena legittimità delle elezioni FIGC»

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha commentato il parere dell’ANAC che ha dato il via libera alla candidatura di Giovanni Malagò alle elezioni della FIGC in programma lunedì prossimo.

In una nota riportata da Tuttomercatoweb, Abodi ha ringraziato il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia e la struttura dell’ente per la rapidità con cui è stata fornita una risposta alla richiesta di chiarimento avanzata nelle scorse settimane.





Secondo il ministro, il pronunciamento dell’ANAC ha consentito di raggiungere un obiettivo fondamentale: «Con questo parere è stato raggiunto l’obiettivo comune di poter arrivare lunedì allo svolgimento delle elezioni della FIGC contribuendo a garantirne la piena legittimità».

Abodi ha inoltre spiegato che informerà il Parlamento sugli esiti delle verifiche svolte presso CONI e ANAC, a seguito dell’interpellanza presentata dal senatore Marti. Un passaggio che chiude di fatto ogni dubbio sulla regolarità del percorso che porterà all’elezione del nuovo presidente federale.