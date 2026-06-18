Ex Palermo, Chaka Traorè lascia il Milan: ufficiale il trasferimento al Partizan Belgrado

Nuova avventura per Chaka Traorè. L’attaccante ivoriano, ex Palermo, è stato ceduto a titolo definitivo dal Milan al Partizan Belgrado.

L’ufficialità è arrivata attraverso un comunicato del club rossonero: «AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Chaka Traorè al FK Partizan Belgrado. Il Club ringrazia Chaka per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali».



