Ex Palermo, Chaka Traorè lascia il Milan: ufficiale il trasferimento al Partizan Belgrado

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo venezia 0-3 (2) traorè

Nuova avventura per Chaka Traorè. L’attaccante ivoriano, ex Palermo, è stato ceduto a titolo definitivo dal Milan al Partizan Belgrado.

L’ufficialità è arrivata attraverso un comunicato del club rossonero: «AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Chaka Traorè al FK Partizan Belgrado. Il Club ringrazia Chaka per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali».


Altre notizie

akinsanmiro

Pisa, investimento record per Akinsanmiro: ora l’Inter riflette sul controriscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
fortin

Mantova, spunta l’idea Fortin per la porta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

L’ex rosa Possanzini sorprende tutti: niente Sampdoria, il futuro è al Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Screenshot_2026-06-18-12-36-00-447_com.android.chrome-edit

Palermo: Geria confermato Responsabile del Settore Giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo catanzaro 1-2 (65) desplanches

Il Mattino: “Avellino, spunta Desplanches per la porta. Si valuta l’acquisto a titolo definitivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Tuttosport: “Stipendi ridotti in caso di Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Tuttosport: “Palermo, sprint per Compagnon. Asta per Di Nardo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (121) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il gioco delle coppie di Inzaghi: servono ancora dieci tasselli per completare la rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (1) rui modesto

Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo secondo portiere. Rui Modesto può tornare in rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Marin_AS1_2500-768x511

Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon nuova idea per le corsie. Estevez e Marin restano in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Nel mirino anche Marras e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Corriere dello Sport: “Gravina: «L’Italia disperde i talenti. Dovevo lasciare prima»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026

Ultimissime

palermo venezia 0-3 (2) traorè

Ex Palermo, Chaka Traorè lascia il Milan: ufficiale il trasferimento al Partizan Belgrado

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
abodi

Abodi dopo il parere dell’ANAC: «Garantita la piena legittimità delle elezioni FIGC»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bernardino-passeri

Calendari Serie B ad Ascoli, Passeri: «Un riconoscimento per la stagione del nostro ritorno»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
images

Sind. Ascoli: «Motivo di grande orgoglio ospitare la presentazione dei calendari Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bedin

Bedin: «La Serie B lega la passione sportiva all’orgoglio dei territori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026